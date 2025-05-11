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Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Президент России выразил благодарность партнерам за прибытие в Москву в честь Дня Победы.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами по завершении серии международных переговоров в Кремле.

В начале своего обращения он подчеркнул, что Россия уважает всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.

Кроме того, Путин выразил благодарность зарубежным партнерам, которые приняли участие в праздновании юбилея Победы в Москве. Он отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяют общая память и уважение к истории.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию.