Путин: Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами по завершении серии международных переговоров в Кремле.
В начале своего обращения он подчеркнул, что Россия уважает всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.
Кроме того, Путин выразил благодарность зарубежным партнерам, которые приняли участие в праздновании юбилея Победы в Москве. Он отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяют общая память и уважение к истории.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам приняли совместную декларацию.