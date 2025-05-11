Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в мероприятиях ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин начал выступление в Кремле. В первую очередь, он поблагодарил иностранных лидеров за участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. По словам президента РФ, беседы с зарубежными представителями были содержательными.
Владимир Путин назвал переговоры «насыщенными». Весь день, 10 мая, российский лидер уделил встречам с гостями торжественных мероприятий. Он положительно отметил поддержку иностранных представителей.
«Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», — заключил Владимир Путин.
Российский лидер встретился, в том числе, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. Он назвал государство надежным партнером Москвы. Следующий год — 45 лет со дня начала отношений стран.