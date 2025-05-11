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Путин поблагодарил зарубежных партнеров за участие в мероприятиях ко Дню Победы

Путин заявил, что переговоры с иностранными лидерами 8−10 мая были насыщенными.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин начал выступление в Кремле. В первую очередь, он поблагодарил иностранных лидеров за участие в торжествах, приуроченных ко Дню Победы. По словам президента РФ, беседы с зарубежными представителями были содержательными.

Владимир Путин назвал переговоры «насыщенными». Весь день, 10 мая, российский лидер уделил встречам с гостями торжественных мероприятий. Он положительно отметил поддержку иностранных представителей.

«Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», — заключил Владимир Путин.

Российский лидер встретился, в том числе, с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой. Он назвал государство надежным партнером Москвы. Следующий год — 45 лет со дня начала отношений стран.