Путин предложил возобновить прямые переговоры с Киевом, прерванные в 2022 году

— Мы много раз предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с Украиной. Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи предлагаем киевским властям возобновить переговоры, которые были прерваны ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий. Начать мы предлагаем 15 мая в Стамбуле, — сказал он, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.