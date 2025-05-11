Путин предложил возобновить прямые переговоры с Киевом, прерванные в 2022 году

Президент Российской Федерации Владимир Путин в воскресенье, 11 мая, предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле.
— Мы много раз предлагали шаги по прекращению огня, никогда не отказывались от диалога с Украиной. Не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи предлагаем киевским властям возобновить переговоры, которые были прерваны ими в конце 2022 года, причем без всяких предварительных условий. Начать мы предлагаем 15 мая в Стамбуле, — сказал он, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.
Российский лидер отметил роль Турции в организации российско-украинских переговоров. Также он рассказал, что завтра переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Киевом.
— Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной, их смысл — в устранении первопричин конфликта, — подчеркнул Путин.
В ходе переговоров РФ и Украины не исключена возможность выхода на прекращение огня, сообщил Владимир Путин.
Также он сообщил, что за три дня объявленного прекращения огня в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне ВСУ предприняли пять целенаправленных попыток напасть на госграницу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В результате попыток нападения украинская армия понесла существенные потери.