Путин заявил об ожидании восстановления отношений со странами Европы

Российский лидер Владимир Путин выступает с речью об итогах мероприятий, посвященных Дню Победы. Президент РФ также обратился к сотрудничеству Москвы и стран Европы. По словам главы государства, Москва ждет восстановления конструктивных отношений с ЕС рано или поздно.
Владимир Путин подчеркнул также, что Россия благодарна «иностранным друзьям» за усилия, приложенные к урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что позиция РФ всем ясна.
«Россия передавала коллегам на Западе позицию России по перемирию на День Победы», — добавил Владимир Путин.
Глава государства уточнил, что Москва намерена провести серьезные переговоры. Россия не исключает, что удастся добиться полного прекращения огня. Однако договоренность должна быть соблюдена не только Москвой, но и Киевом.
Речь Владимира Путина завершилась к 02:00 по Москве. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не станет отвечать на вопросы журналистов из-за позднего времени.