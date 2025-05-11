Путин заявил об ожидании восстановления отношений со странами Европы

Российский лидер Владимир Путин выступает с речью об итогах мероприятий, посвященных Дню Победы. Президент РФ также обратился к сотрудничеству Москвы и стран Европы. По словам главы государства, Москва ждет восстановления конструктивных отношений с ЕС рано или поздно.