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Путин заявил об ожидании восстановления отношений со странами Европы

Путин подчеркнул, что ждет восстановления конструктивных отношений с ЕС рано или поздно.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин выступает с речью об итогах мероприятий, посвященных Дню Победы. Президент РФ также обратился к сотрудничеству Москвы и стран Европы. По словам главы государства, Москва ждет восстановления конструктивных отношений с ЕС рано или поздно.

Владимир Путин подчеркнул также, что Россия благодарна «иностранным друзьям» за усилия, приложенные к урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что позиция РФ всем ясна.

«Россия передавала коллегам на Западе позицию России по перемирию на День Победы», — добавил Владимир Путин.

Глава государства уточнил, что Москва намерена провести серьезные переговоры. Россия не исключает, что удастся добиться полного прекращения огня. Однако договоренность должна быть соблюдена не только Москвой, но и Киевом.

Речь Владимира Путина завершилась к 02:00 по Москве. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не станет отвечать на вопросы журналистов из-за позднего времени.