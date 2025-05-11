Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался, что отношения с европейскими государствами постепенно возобновятся.
— Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений со странами Европы, — сказал он, выступая в воскресенье, 11 мая, с заявлением перед журналистами в Кремле.
Глава РФ уточнил, что это должно коснуться и тех государств, которые все еще не отказались от антироссийской риторики.
Несмотря на угрозы и шантаж, лидеры европейских государств приехали на юбилей Победы, Российская Федерация ценит их мужество. Об этом высказался Владимир Путин.
9 мая в Кремле завершились переговоры Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо, продлившиеся около часа. Они обсудили предложение словацкого премьера установить в республике памятник маршалу Ивану Коневу. Фицо прилетел в Москву, несмотря на критику и предостережения со стороны руководства Евросоюза, включая угрозы «последствиями» от главы европейской дипломатии Каи Каллас.