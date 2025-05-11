Ушаков: делегация от РФ поедет в Стамбул

«От нас поедет делегация», — ответил дипломат на вопрос о том, кто поедет на переговоры в Стамбул.
Отвечая на вопрос о том, дипломаты или военные будут представлять РФ на переговорах в Стамбуле, Ушаков заявил: «Об этом будет объявлено».
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Россия будет представлена на переговорах в Стамбуле делегацией, кто войдет в ее состав, будет объявлено позднее, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«От нас поедет делегация», — ответил дипломат на вопрос о том, кто поедет на переговоры в Стамбул.
Отвечая на вопрос о том, дипломаты или военные будут представлять РФ на переговорах в Стамбуле, Ушаков заявил: «Об этом будет объявлено».