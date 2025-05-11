Путин заявил о содержательных переговорах на полях юбилея Победы

Президент России Владимир Путин отметил, что его переговоры в рамках юбилея Победы были насыщенными и содержательными.
«Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, праздничной атмосфере», — заявил Путин, подводя итоги встреч.
Президент РФ отметил, что, несмотря на праздник, переговоры были наполнены важными темами политической, экономической и гуманитарной повестки.
Он также подчеркнул, что широкое участие лидеров стран и представителей международных организаций в праздновании 9 мая является свидетельством консолидации вокруг общей победы над нацизмом.
Ранее Путин подчеркнул, что Россия уважает всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.