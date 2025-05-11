Путин поблагодарил журналистов, освещавших насыщенную программу юбилея Победы

Президент России Владимир Путин, завершая короткое ночное выступление перед журналистами по итогам четырёхдневных переговоров с десятками зарубежных лидеров, поблагодарил представителей прессы. Глава государства отметил терпение и профессионализм работников российских телеканалов, газет и сайтов.
«С учётом что уже пол второго ночи, или даже больше. Отпускаю вас с Богом. Спасибо за внимание!» — завершил ночное выступление президент.
Напомним, что у главы государства последние четыре дня были расписаны буквально поминутно. Сперва подготовка, а с 7 мая в Москву начали стекаться лидеры десятков мировых держав: Китай, Вьетнам, Египет, Казахстан, Белоруссия, Зимбабве и многие-многие другие.
Все президенты и премьер-министры приезжали не только принять участие в праздновании 80-летия Победы, но и, раз уж такая возможность, провести переговоры с Путиным. И закончил президент как раз в ночи 11 мая.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были сорваны в прошлом. Российский лидер отметил, что начать эти контакты можно уже с 15 мая.