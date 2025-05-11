День Победы, возобновление переговоров с Украиной: главные заявления Путина

О праздновании Дня Победы
- Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом.
- Благодарность зарубежным партнерам, которые приняли участие в торжествах в честь юбилея Победы в Москве.
- Провел 20 двухсторонних встреч с руководителями иностранных государств. Встречи с ними в дни 80-летия Победы были насыщенными и содержательными.
- Россия признательна руководителям 13 стран, которые направили расчеты для участия в параде Победы.
- Сербия, Словакия, Босния — европейские страны которые приехали на парад в Москву — им отдельное спасибо.
- Москва понимает, с каким давлением столкнулись лидеры европейских стран из-за решения приехать на торжества 9 мая, ценит их решимость и мужество.
Об украинском конфликте
- В ходе переговоров и встреч затрагивался вопрос урегулирования в Украине. Россия признательна всем зарубежным лидерам за их усилия по завершению украинского конфликта.
- Москва неоднократно выступала с инициативами о прекращении огня, Киев их саботировал.
- Киев нарушал мораторий на удары по энергетическим объектам, не соблюдалось пасхальное перемирие и перемирие на День Победы.
- Киев вообще не откликнулся на предложенное Россией перемирие ко Дню Победы и почти сразу начал масштабные атаки.
- Киев в дни перемирия предпринял пять попыток нападения на границу России в Курской и Белгородской областях и атаки в других районах СВО.
- Россия отбила все атаки Украины во время трехдневного перемирия. ВСУ понесли очень большие потери.
- Россия не исключает продолжения перемирия и прекращения огня, но судить об этом можно будет только по реакции «киевского режима».
- Предлагаю Киеву возобновить переговоры 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Мир с лихорадочным рытьем окопов не нужен никому, нужно выйти на долгосрочный мир.
- Наше предложение на столе. Решение сейчас за украинскими властями и их кураторами.
- Мы настроены на серьезные переговоры. Не исключено, что удастся договориться о новых перемириях и о настоящем мире.
- Россия благодарит посредников за помощь в мирном урегулировании с Украиной, в том числе администрацию Дональда Трампа.
О Европе
- Ряд стран Европы до сих пор пытается разговаривать с Россией в хамской манере и ультиматумами.
- У России есть надежда на то, что конструктивные отношения с Европой однажды будут восстановлены.
- Россия передавала коллегам на Западе позицию по перемирию на День Победы.
О бойцах КНДР на СВО
- Северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально, показали хорошую выучку и подготовку.
- Рад был лично поблагодарить военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, участвовавших в освобождении Курской области.
О КНР
- Главным гостем празднования 80-летия Победы был Си Цзиньпин.
- Путин посетит Китай в сентябре в честь победы КНР над милитаристской Японией.