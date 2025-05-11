День Победы, возобновление переговоров с Украиной: главные заявления Путина

Ночью 11 мая Владимир Путин выступил с содежательным заявлением перед российскими и зарубежными корреспондентами в Малахитовом зале Кремля. Президент России подвел итоги праздничных мероприятий в честь Дня Победы, поблагодарив зарубежных лидеров за решение посетить их. Он также предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле и рассказал о нарушениях Киевом режима перемирия ко Дню Победы. Главные заявления Владимира Путина — в подборке «Ъ».