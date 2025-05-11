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Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Об этом президент сообщил журналистам.

Путин намерен обсудить с Эрдоганом организацию мирных переговоров с Украиной.

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Об этом президент сообщил журналистам.

«Хочу попросить его (президента Турции. — Ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — заявил Путин журналистам в прямом эфире на канале «Россия-24».

Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами. Президенты России и Турции неоднократно обсуждали актуальные вопросы, связанные с ситуацией на Украине.