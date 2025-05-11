Путин обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной

«Хочу попросить его (президента Турции. — Ред.) о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — заявил Путин журналистам в прямом эфире на канале «Россия-24».