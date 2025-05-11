Ван И: попытки вбить клин между КНР и РФ являются лишь пустыми иллюзиями

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что во время визита Си Цзиньпина в Москву лидеры КНР и РФ вновь подтвердили, что попытки разобщить страны являются лишь пустыми иллюзиями.
По словам Ван И, в ходе этого визита руководители России и Китая подчеркнули, что китайско-российские отношения представляют собой ключевую силу для укрепления стабильности и прогресса в международном сообществе, а также для поддержания мирового порядка.
Он добавил, что это событие еще раз продемонстрировало высокий уровень двусторонних связей между странами.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин завершил официальный визит в Россию, во время которого посетил памятные мероприятия в честь 80-летия Победы в ВОВ.