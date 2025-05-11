Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Властям Украины предложено возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Киева. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин.