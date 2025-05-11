Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле

Путин выступил с предложением возобновить прямой диалог.
Властям Украины предложено возобновить прямые переговоры с РФ, которые ранее были прерваны по инициативе Киева. Оптимальной площадкой для восстановления диалога может стать Стамбул, а сам процесс начнется 15 мая. Об этом в ходе выступления перед журналистами заявил президент России Владимир Путин.
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«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими», — процитировало Путина РИА Новости. Президент России уточнил, что речь идет о возобновлении именно прямых переговоров между сторонами, без каких-либо предварительных условий. Он также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления.
Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективу организации мирных переговоров с Украиной. Ранее Турция уже заявляла о готовности принять у себя мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса и выступала посредником между сторонами.