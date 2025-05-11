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Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного РФ перемирия

Инициатива Москвы по прекращению огня неоднократно встречала сопротивление со стороны Киева. Украинская сторона каждый раз саботировала предложения о перемирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня.

Инициатива Москвы по прекращению огня неоднократно встречала сопротивление со стороны Киева. Украинская сторона каждый раз саботировала предложения о перемирии. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной», — сказал Путин в прямом эфире на канале «Россия-24».

Ранее URA.RU сообщало, что Путин призвал власти Украины возобновить прямые переговоры с Россией, прерванные ранее по инициативе Киева. Он предложил начать диалог без предварительных условий уже 15 мая, отметив, что оптимальной площадкой для этого может стать Стамбул.