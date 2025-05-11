Путин заявил о несоблюдении Киевом предложенного РФ перемирия

Ранее URA.RU сообщало, что Путин призвал власти Украины возобновить прямые переговоры с Россией, прерванные ранее по инициативе Киева. Он предложил начать диалог без предварительных условий уже 15 мая, отметив, что оптимальной площадкой для этого может стать Стамбул.