Помощник Путина раскрыл, при каком условии возобновятся переговоры в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году, он подчеркнул, что формат обсуждения будет скорректирован в зависимости от текущих обстоятельств.