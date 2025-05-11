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Помощник Путина раскрыл, при каком условии возобновятся переговоры в Стамбуле

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году, он подчеркнул, что формат обсуждения будет скорректирован в зависимости от текущих обстоятельств.

Ушаков прокомментировал заявление Путина о возобновлении переговоров с Украиной.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. В ответ на вопрос, начнутся ли переговоры с того момента, на котором они были прерваны в 2022 году, он подчеркнул, что формат обсуждения будет скорректирован в зависимости от текущих обстоятельств.

«С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации», — заявил Ушаков. Так он ответил на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Место проведения — Стамбул — было выбрано не случайно: именно здесь в 2022 году уже проходили встречи делегаций двух стран. Тогда стороны обсуждали вопросы прекращения огня и возможные пути урегулирования конфликта, однако договоренности достигнуты не были.