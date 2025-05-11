Путин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирия

Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности России с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.