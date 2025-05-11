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Путин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирия

Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности России с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент заострил внимание на нарушении договоренностей.

Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности России с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам. Он был объявлен с нашими договоренностями с президентом США Дональдом Трампом», — процитировало слова Владимира Путина РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Глава государства также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления. Процесс может стартовать в Стамбуле 15 мая.