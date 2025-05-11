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Ушаков: Россия ждет реакцию Украины на предложение провести переговоры

Россия ожидает ответа от Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что Москва ожидает информации из Киева.

Россия ожидает ответа от Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Ну, конечно, реакцию ждем», — процитировало слова Ушакова РИА Новости. Российская сторона уже озвучила инициативу о проведении встречи 15 мая, и теперь ожидает официального ответа от Киева.

Как сообщало URA.RU ранее, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, по словам Ушакова, будут возобновлены с учетом реальной ситуации. Формат обсуждения скорректируется в зависимости от текущих обстоятельств.