Ушаков отметил важную деталь в заявлении Путина по Украине

Путин выступил с важным заявлением по Украине.
Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя инициативу Владимира Путина по урегулированию конфликта.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — отметил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу в любой момент, если Киев проявит соответствующее желание.
Путин выступил с инициативой организации переговоров с украинской стороной, предложив провести встречу 15 мая в Стамбуле. Глава государства также отметил, что в рамках этих переговоров стороны могут достичь договоренности о прекращении огня.