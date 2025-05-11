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Ушаков отметил важную деталь в заявлении Путина по Украине

Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя инициативу Владимира Путина по урегулированию конфликта.

Путин выступил с важным заявлением по Украине.

Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, комментируя инициативу Владимира Путина по урегулированию конфликта.

«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — отметил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу в любой момент, если Киев проявит соответствующее желание.

Путин выступил с инициативой организации переговоров с украинской стороной, предложив провести встречу 15 мая в Стамбуле. Глава государства также отметил, что в рамках этих переговоров стороны могут достичь договоренности о прекращении огня.