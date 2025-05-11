Ушаков отметил важную деталь в заявлении Путина по Украине

«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — отметил Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу в любой момент, если Киев проявит соответствующее желание.