Президент Китая Си Цзиньпин посетил торжества в Москве по случаю 9 мая. Он также встретился с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о более тесном сотрудничестве государств. Министр иностранных дел КНР Ван И охарактеризовал визит Си Цзиньпина в РФ словосочетанием «полный успех», цитирует CGTN. По его словам, встреча лидеров поспособствовала устойчивому развитию отношений сторон. Кроме того, Ван И назвал визит Си Цзиньпина в Москву поездкой, имеющей «большое историческое значение». Главы государств договорились бороться с попытками «разрушить или подорвать» тесное сотрудничество сторон. Ван И назвал отношения Китая и России дружескими, построенными на «взаимном доверии». Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит. Он также отметил содержательную беседу с китайским лидером.