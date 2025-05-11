В ООН отказались комментировать предложение России о переговорах с Киевом

В тот же день новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению немецкого политика, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Россия обещала подумать, а в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.