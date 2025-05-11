Путин подтвердил планы посетить Китай в сентябре

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле подтвердил, что в сентябре посетит с официальным визитом Китай, где примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.
Он уточнил, что поездка будет ответной. Ранее Москву с официальным визитом посещал председатель КНР Си Цзиньпин, который присутствовал на Параде Победы в Москве 9 мая.
«Глубоко символично и закономерно, что основные, по сути, главные памятные мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны в Европе и в Азии, пройдут именно в Москве и Пекине, столицах государств, народы которых прошли через тяжелейшие испытания и заплатили самую высокую цену во имя общей победы», — сказал российский лидер.
Напомним, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин по просьбе aif.ru оценил тот факт, что на Параде Победы в Москве Си Цзиньпин сидел рядом с Путиным. Эксперт пояснил, что этим Россия показала Западу, что Китай является для неё союзником, проверенным и испытанным на прочность.
10 мая глава МИД КНР Ван И, подводя итоги поездки Си Цзиньпина в Москву, заявил, что визит председателя Китая играет важную роль в формировании международной многосторонности и политической реструктуризации, что имеет историческое значение.