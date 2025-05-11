Путин: Киев саботировал неоднократные инициативы РФ по прекращению огня

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно выдвигала инициативы по прекращению огня, однако они постоянно саботировались украинской стороной. Об этом он сказал в беседе с журналистами.
Кроме того, Путин выразил благодарность иностранным партнерам за их усилия в урегулировании конфликта на Украине.
«Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы конфликт был завершен», — заключил Путин.
Ранее Путин рассказал, что украинские военные почти 5 тысяч раз нарушили перемирие, предложенное Россией по случаю Пасхи. Он также уточнил, что киевский режим приблизительно 130 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам.