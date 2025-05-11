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Путин: Киев саботировал неоднократные инициативы РФ по прекращению огня

Путин выразил благодарность иностранным партнерам за их усилия в урегулировании конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия неоднократно выдвигала инициативы по прекращению огня, однако они постоянно саботировались украинской стороной. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Кроме того, Путин выразил благодарность иностранным партнерам за их усилия в урегулировании конфликта на Украине.

«Мы благодарны всем нашим гостям, нашим друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают для того, чтобы конфликт был завершен», — заключил Путин.

Ранее Путин рассказал, что украинские военные почти 5 тысяч раз нарушили перемирие, предложенное Россией по случаю Пасхи. Он также уточнил, что киевский режим приблизительно 130 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам.