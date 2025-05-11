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«Не имели никакого военного значения»: Путин подтвердил, что ВСУ нарушили перемирие и понесли большие потери

Путин сообщил об очень больших потерях ВСУ при нападении на РФ в ходе перемирия.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед журналистами. Он упомянул, в том числе, итоги перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы. По данным российского лидера, Украина понесла большие потери при нападении на РФ во время «режима тишины».

Владимир Путин уточнил, что ВСУ совершили несколько попыток прорыва в Курском и Белгородском приграничье. Солдатам ВС РФ удалось отбить наступления.

«Наши военные специалисты считают, что атаки Киева не имели никакого военного значения и проводились исключительно по политическим соображениям, противник понес очень большие потери», — подытожил Владимир Путин.

Российские системы ПВО сбили за сутки, 9−10 мая, более 85 БПЛА Украины. Кроме того, военные ликвидировали авиабомбу JDAM производства США.