РФ наносит удар: как Запад отреагировал на слова Путина о переговорах с Киевом

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Он отметил роль Турции в организации российско-украинских переговоров. Также он рассказал, что завтра переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Украиной.