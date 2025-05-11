РФ наносит удар: как Запад отреагировал на слова Путина о переговорах с Киевом

Многие западные СМИ уже написали о заявлении российского президента Владимира Путина в воскресенье, 11 мая, перед журналистами в Малахитовой гостиной Кремля.
Так, агентство Reuters выпустило публикацию под названием «Путин предлагает прямые переговоры с Украиной».
Издание The Independent написало, что Москва наносит ответный удар на ультиматум Европы и президент Соединенных Штатов Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня.
Израильский портал Ynet процитировал предложение российского лидера о переговорах в четверг, 15 мая, в Стамбуле.
Французский журнал Le Figaro отметил, что, по словам Путина, во время дискуссии следует сосредоточиться на «коренных причинах конфликта».
Турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек высказал мнение, что Украина или сядет за стол переговоров с РФ, или рискует потерять Турцию, отказавшись от ее посредничества, передает РИА Новости.
Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без каких-либо предварительных условий. Он отметил роль Турции в организации российско-украинских переговоров. Также он рассказал, что завтра переговорит с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит поиск пути к миру с Украиной.