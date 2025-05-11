Речь Путина об итогах мероприятий на День Победы длилась 19 минут

Российский лидер Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с речью в Кремле. Он подвел итоги мероприятий, посвященных юбилею Победы. Выступление длилось 19 минут и закончилось в 02:00 по Москве.
Так, в ходе речи Владимир Путин поблагодарил иностранных гостей за посещение торжеств, устроенных в честь памятного дня. Он выразил признание зарубежным лидерам, прикладывающим усилия для урегулирования украинского конфликта.
Кроме того, президент России предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле. Они были прерваны украинской стороной в конце 2022 года. Владимир Путин назвал дату возможной встречи делегаций: 15 мая.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что теперь Москва ждет ответа от Киева. По его мнению, провести прямые переговоры нетрудно, нужно лишь желание украинской стороны.