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Речь Путина об итогах мероприятий на День Победы длилась 19 минут

Путин выступал в Кремле перед журналистами 19 минут в ночь на 11 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с речью в Кремле. Он подвел итоги мероприятий, посвященных юбилею Победы. Выступление длилось 19 минут и закончилось в 02:00 по Москве.

Так, в ходе речи Владимир Путин поблагодарил иностранных гостей за посещение торжеств, устроенных в честь памятного дня. Он выразил признание зарубежным лидерам, прикладывающим усилия для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, президент России предложил Киеву возобновить переговоры в Стамбуле. Они были прерваны украинской стороной в конце 2022 года. Владимир Путин назвал дату возможной встречи делегаций: 15 мая.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что теперь Москва ждет ответа от Киева. По его мнению, провести прямые переговоры нетрудно, нужно лишь желание украинской стороны.