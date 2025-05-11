Мировые СМИ отреагировали на предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

«Мировые СМИ в ночь на воскресенье широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Новость оперативно осветили ведущие издания и телеканалы из Великобритании, США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Израиля, Испании и других стран. Многие транслировали обращение Путина или публиковали его кадры. CNN обсуждали инициативу в прямом эфире», — сообщает РИА Новости.