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Мировые СМИ отреагировали на предложение Путина провести переговоры в Стамбуле

Мировые СМИ в ночь на 11 мая 2025 года широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

Мировые СМИ широко сообщили о предложении Путина провести переговоры с Киевом.

Мировые СМИ в ночь на 11 мая 2025 года широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Об этом сообщают СМИ.

«Мировые СМИ в ночь на воскресенье широко сообщили о предложении президента России Владимира Путина провести переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Новость оперативно осветили ведущие издания и телеканалы из Великобритании, США, Канады, Японии, Китая, Германии, Франции, Израиля, Испании и других стран. Многие транслировали обращение Путина или публиковали его кадры. CNN обсуждали инициативу в прямом эфире», — сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин официально предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий и назначил датой начала диалога 15 мая в Стамбуле. Эта инициатива стала продолжением попыток урегулирования конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем.