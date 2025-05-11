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WSJ: Фон дер Ляйен и Мерц обсудили возможную блокировку «Северного потока»

Санкции против «Северного потока-2» будут введены в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода «Северный поток-2» как меры против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня в Украине. Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных чиновников из ЕС.

По информации издания, фон дер Ляйен и Мерц обсуждали введение санкций против «Северного потока-2» во время его визита в Брюссель в пятницу. Чиновники отметили, что эти санкции будут рассматриваться отдельно от недавно предложенного пакета ограничений ЕС в отношении России.

Как утверждают источники, санкции против «Северного потока-2» будут введены в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной или нарушит его. Это подчеркивает серьезность намерений Европейского Союза в отношении ситуации на Украине и возможные последствия для энергетических проектов.

Ранее европейские страны, являющиеся союзниками Украины, предупредили о возможном введении санкций против российского газопровода «Северный поток-2», если РФ откажется от 30-дневного прекращения огня.