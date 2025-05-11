WSJ: Фон дер Ляйен и Мерц обсудили возможную блокировку «Северного потока»

По информации издания, фон дер Ляйен и Мерц обсуждали введение санкций против «Северного потока-2» во время его визита в Брюссель в пятницу. Чиновники отметили, что эти санкции будут рассматриваться отдельно от недавно предложенного пакета ограничений ЕС в отношении России.