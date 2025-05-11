В Турции предупредили Киев о «потере Анкары» в случае отказа Москве в переговорах

Российский лидер Владимир Путин сделал Украине предложение. Он сообщил о возможности проведения переговоров в Стамбуле 15 мая. Теперь шаг за Киевом. Если делегация откажется от возобновления переговоров, то может потерять Анкару. С таким предупреждением выступил турецкий историк и аналитик Мехмет Перинчек, цитирует РИА Новости.
Он добавил, что Киев загнан в угол. У него всего два варианта: согласиться на предложение Москвы или отказаться. При этом, Владимир Путин отметил, что возобновление переговоров пройдет без всяких предварительных условий.
«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — уточнил Мехмет Перинчек.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что сейчас требуется только желание украинской стороны. Организовать переговоры, по его словам, нетрудно. Россия ждет реакции Украины.