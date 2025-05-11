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В столице Перу прошла акция «Бессмертный полк»

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк» прошла в одном из центральных районов Лимы, столицы Перу, сообщили РИА Новости в посольстве России.

Источник: © РИА Новости

«В марше приняли участие около 250 человек, акция прошла в районе Хесус Мария», — отметили в дипмиссии.

Российские соотечественники и перуанцы прошли под песни военных лет по одному из проспектов, движение по которому было специально перекрыто.

Шествие завершилось торжественным концертом в Русском доме, который был организован силами соотечественников и проведен при переполненном зале и единодушном одобрении сотен перуанских гостей. Собравшиеся почтили память миллионов погибших минутой молчания.

«Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды поставили точку в битве, определившей мировой порядок и обеспечив на десятилетия мирное небо над нашей Родиной, страх и уважение у наших врагов. Победа досталась нам дорогой ценой. Нет семьи, которая не потеряла бы своих родственников на фронте, в партизансках отрядах и в подполье, куя в тылу оружие мщения. Мы помним их подвиг и здесь, вдали от Родины, делаем все, чтобы история не могла повториться, чтобы нацизм, семена которого сегодня пытаются вновь взойти на братской Украине, навсегда исчез с нашей планеты», — приводит дипмиссия слова посла России в Перу Игоря Романченко.

«Память о подвиге народа будет жить вечно и любые попытки исказить историю, забыть о вкладе нашей страны в Великую Победу обречены на неудачу», — добавил дипломат.