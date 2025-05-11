В столице Перу прошла акция «Бессмертный полк»

«Восемьдесят лет назад наши деды и прадеды поставили точку в битве, определившей мировой порядок и обеспечив на десятилетия мирное небо над нашей Родиной, страх и уважение у наших врагов. Победа досталась нам дорогой ценой. Нет семьи, которая не потеряла бы своих родственников на фронте, в партизансках отрядах и в подполье, куя в тылу оружие мщения. Мы помним их подвиг и здесь, вдали от Родины, делаем все, чтобы история не могла повториться, чтобы нацизм, семена которого сегодня пытаются вновь взойти на братской Украине, навсегда исчез с нашей планеты», — приводит дипмиссия слова посла России в Перу Игоря Романченко.