Москва выступила с предложением о возобновлении российско-украинских переговоров в Турции. Прошлая стамбульская встреча делегаций прошла безуспешно: Киев сорвал беседу. Сейчас инициатива в украинском вопросе вновь полностью на стороне России, отметил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.
Он уточнил, что «друзья» нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского приложили усилия, попытавшись проявить активность. Однако всё тщетно.
«Несмотря на все усилия “друзей” Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — указал Андрей Клишас.
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил зарубежных представителей за помощь в урегулировании конфликта. Он отметил и нынешнюю американскую администрацию, которая прикладывает усилия для разрешения кризиса на Украине.