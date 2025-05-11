Путин заявил, что проведёт беседу с Эрдоганом о переговорах в Турции

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует провести беседу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, касающуюся возможности проведения переговоров в Турции.
«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеясь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал глава государства на пресс-конференции в Кремле.
Напомним, 30 апреля Эрдоган заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Кроме того, по его словам, Турция надеется, что перемирие, объявленное Россией в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, станет шагом к постоянному миру на Украине. Режим прекращения огня действовал с 8 мая до 00:00 мск 11 мая.
Также сообщалось, что, по данным турецкой газеты Hürriyet, Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. Авторы издания утвержают, что Анкара обладает уникальной позицией, поддерживая рабочие отношения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.