Путин заявил, что проведёт беседу с Эрдоганом о переговорах в Турции

«Завтра у нас намечен разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции, надеясь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира на Украине», — сказал глава государства на пресс-конференции в Кремле.