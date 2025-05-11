Как я уже сказал, киевские власти не только отклонили наше предложение о прекращении огня, но и, как мы все видели, пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве. Вы знаете, уважаемые коллеги, когда встречался с коллегами здесь, в Москве, у меня вот какая возникла мысль. Поделюсь с вами: кого пытались запугать из тех, кто приехал в Москву на празднование Победы над нацистской Германией? Кого пытались запугать? Ведь те, кто приехал к нам, — это лидеры не по должностному положению, не по должности, это лидеры по характеру, по своим убеждениям и по готовности отстаивать свои убеждения. А кто их пытался запугать? Те, кто встаёт по стойке смирно перед и отдаёт честь, и аплодирует бывшим солдатам СС? И возводит в ранг национальных героев тех, кто во время Второй мировой войны сотрудничал с Гитлером? Мне кажется, что это покушение с явно негодными средствами, и те, кто пытается это сделать, не соответствуют тому замаху, на который они сами рассчитывают.