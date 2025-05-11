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Ушаков: переговоры с Киевом в Стамбуле возобновятся с учетом реальной ситуации

Прерванные в 2022 году стамбульские переговоры могут быть возобновлены 15 мая.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона в конце 2022 года безосновательно прервала переговоры с российской делегацией в Турции. Президент РФ Владимир Путин 11 мая предложил возобновить контакты. Он подчеркнул, что встреча представителей может состояться уже на следующей неделе, в четверг, если Киев даст на это согласие. Инициативу Москвы прокомментировал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он сообщил, что переговоры, если они состоятся, то начнутся не с того места, где были прерваны. Беседа между членами делегаций пройдет с учетом нынешнего положения. С 2022 года ситуация изменилась.

«С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации», — подчеркнул Юрий Ушаков.

Он добавил, что Россия ожидает решения Украины по этому вопросу. Сами переговоры организовать нетрудно, важно желание Киева, уточнил сенатор.