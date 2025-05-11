Заявление Владимира Путина для СМИ: полное видео

Президент России Владимир Путин выступил перед журналистами. Один из главных тезисов, озвученных главой государства — возобновление переговоров по украинскому конфликту. Украинским властям было рекомендовано вновь начать прямые переговоры с Россией, ранее приостановленные по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для возобновления диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая.