Пошли на мировую: Трамп объявил о «полной перезагрузке» в диалоге с Пекином

«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В КНР пока не прокомментировали результаты встречи с американской делегацией. Напомним, что именно жёсткие меры Трампа и введённые им 2 апреля дополнительные пошлины спровоцировали серьёзное обострение и чуть ли не торговую войну между США и Китаем.
Ранее Трамп рассказал, что не спит по ночам из-за переговоров с Украиной и Россией. Американский президент признал, что обещанное им скорое разрешение конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал.