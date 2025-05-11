Пошли на мировую: Трамп объявил о «полной перезагрузке» в диалоге с Пекином

В КНР пока не прокомментировали результаты встречи с американской делегацией. Напомним, что именно жёсткие меры Трампа и введённые им 2 апреля дополнительные пошлины спровоцировали серьёзное обострение и чуть ли не торговую войну между США и Китаем.