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Пошли на мировую: Трамп объявил о «полной перезагрузке» в диалоге с Пекином

Президент США Дональд Трамп заявил о прорыве в отношениях с Китаем. Американский лидер сообщил о «полной перезагрузке» в переговорах, назвав встречу с представителями Поднебесной в Швейцарии «очень хорошей».

Источник: Life.ru

«Очень хорошая встреча сегодня с Китаем в Швейцарии. Многое обсудили, во многом согласились. Полная перезагрузка в дружелюбной и конструктивной манере», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В КНР пока не прокомментировали результаты встречи с американской делегацией. Напомним, что именно жёсткие меры Трампа и введённые им 2 апреля дополнительные пошлины спровоцировали серьёзное обострение и чуть ли не торговую войну между США и Китаем.

Ранее Трамп рассказал, что не спит по ночам из-за переговоров с Украиной и Россией. Американский президент признал, что обещанное им скорое разрешение конфликта оказалось сложнее, чем он ожидал.