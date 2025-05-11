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Путин назвал конструктивными переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ уточнил, что в рамках визита председателя КНР были приняты два совместных заявления.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли конструктивно, заявил президент России Владимир Путин.

«Си Цзиньпин был главным гостем торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. У нас состоялись исключительно плодотворные переговоры», — сказал глава государства на встрече с журналистами, посвящённой итогам визита в Москву зарубежных лидеров, посетивших Парад Победы 9 мая.

Президент РФ подчеркнул, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина является подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке. Путин уточнил, что в рамках визита Си Цзиньпина были приняты два совместных заявления на уровне глав государств.

Кроме того, стороны подписали целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений, касающихся таких сфер, как торговля, финансы, энергетика, наука и культура.

Напомним, 10 мая министр иностранных дел Ван И заявил, что визит Си Цзиньпина играет важную роль в формировании международной многосторонности и политической реструктуризации, и это имеет историческое значение.

Ранее американская газета The Washington Post также написала, что парад на Красной площади в Москве 9 мая показал несостоятельность попыток Запада изолировать Россию. Журналисты подчеркнули, что Путин, принимая участие в мероприятии вместе с двумя десятками зарубежных лидеров, укрепил свой статус глобального политика.