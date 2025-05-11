Путин назвал конструктивными переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ подчеркнул, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина является подлинным примером современных равноправных отношений в XXI веке. Путин уточнил, что в рамках визита Си Цзиньпина были приняты два совместных заявления на уровне глав государств.