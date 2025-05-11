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В Турции отреагировали на предложение Путина провести переговоры

Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Украина может потерять поддержку Турции, если откажется от переговоров, считает Перинчек.

Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал Перинчек. Его слова передают РИА Новости. Он также отметил, что Россия поставила Украину в безвыходное положение.

Ранее в ходе выступления перед журналистами Путин сообщил, что российская сторона предложила украинским властям возобновить прямые переговоры, приостановленные ранее по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для проведения диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. В Турции уже заявили о готовности принять переговоры по Украине.