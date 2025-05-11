В Турции отреагировали на предложение Путина провести переговоры

Вслед за инициативой президента России Владимира Путина, который выступил с предложением восстановить прямые переговоры с Украиной на территории Турции, у Киева фактически не осталось альтернатив. В случае отказа от данного предложения украинская сторона может утратить поддержку со стороны Анкары. Так считает турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.