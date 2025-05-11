Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц в Киеве показали свое неуважение по отношению к украинским чиновникам и наплевали на все рамки приличия. Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив кадры первых минут после приезда европейских политиков, рассказал aif.ru о том, как еще они себя вели. Потерянные и неуверенные. Макрон, Стармер и Мерц по прибытию в Киев выглядили потерянными, отметил в разговоре с aif.ru Анищенко. По его словам, британский премьер испытывает чуть больше стресса, чем президент Франции, который более публичный человек. Он, как обратил внимание эксперт, постоянно улыбается и играет мимикой. Для французского лидера это является нормальной ситуацией. При этом они совсем не понимают, куда им идти. «Они совсем немного не понимают, куда идти, теряются, их никто не ведет, из-за чего они и выглядят такими потерянными», — сказал собеседник издания. Также Анищенко сообщил aif.ru, что Мерц показался неуверенным и потерянным на фоне других европейских лидеров. По его словам, канцлер ФРГ много раз поджимал губы, испытывал сильный стресс, а улыбка была похожа на «улыбку глупого человека». Профайлер добавил, что Мерц постоянно оглядывался, осматривался и облизывал губы, не понимая кого приветствовать и как правильно себя вести. Эксперт предположил, что такое поведение может быть связано с тем, что немецкий канцлер приехал на Украину в первый раз. «Его поведение чем-то похоже на Олафа Шольца. Он такой же был неуверенный, когда приезжал на Украину и встречался с Зеленским», — сказал эксперт. Неуважение к украинским чиновникам. При этом европейские лидеры повели себя неуважительно по отношению к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку и другим украинским чиновникам, которые встречали их на вокзале. Анищенко подчеркнул в беседе с aif.ru, что руководитель офиса украинского лидера хорошо приветствовал гостей, когда они выходили на платформу. Однако эксперт заявил о странности, что Мерц, Макрон и Стармер быстро прошли, не обращая внимания на него. Кроме того, Ермак даже не заговорил ни с кем из них. По словам профайлера, ему нужно было выйти на первый план, провести их, а не стоять где-то в стороне. Он как-то потерялся, обратил внимание Анищенко. «Это показывает, что все внимание должно быть их, какие они молодцы. Все чиновники на заднем фоне остаются, то есть не особо к ним и уважительное отношение», — отметил эксперт. Наплевали на всех. Профайлер заявил aif.ru, что Макрон и Стармер наплевали на рамки приличия, убрав руки в карманы на вокзале в Киеве. По его словам, французский лидер вел себя как дома, а британский премьер пытался копировать его поведение. Они, как заметил Анищенко, постоянно прикасались друг к другу, показывая, что у них все хорошо. «В Китае Макрону даже делали замечание, когда на фотографии он положил руку в карман. Это такая демонстрация — “что хочу, то и делаю, наплевать на все рамки приличия”», — добавил эксперт. По словам Анищенко, все прикосновения, похлопывание друг друга по плечу, постоянные улыбки, шутки, такое панибратское общение демонстрирует, что они «такие хорошие друзья, они вместе». Кроме того, профайлер обратил внимание на то, что Макрон проявил себя как истероидный нарцисс. В разговоре с aif.ru эксперт сообщил, что президент Франции идет впереди и ведет себя как самый опытный, так как чаще других прилетал на Украину. Стармер на второй позиции, а Мерц «ни к селу ни к городу — не знает, куда пойти». «Макрон более истероидный, более нарциссический тип. Ему в этой ситуации нормально, комфортно. Он впереди всех, что показывает, что он лидер этой коалиции», — подчеркнул собеседник издания.