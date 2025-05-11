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Историк Перинчек: Украина потеряет Турцию, если не согласится на переговоры с РФ

Историк и политолог из Турции Мехмет Перинчек высказал мнение, что Украина, отказавшись от переговоров с РФ в Стамбуле, рискует потерять поддержку Анкары.

Историк и политолог из Турции Мехмет Перинчек высказал мнение, что Украина, отказавшись от переговоров с РФ в Стамбуле, рискует потерять поддержку Анкары.

— Этим шагом Россия загнала Киев в угол. Украина стоит перед выбором: сесть за стол переговоров или лишиться посредничества Турции, — цитирует его РИА Новости.

Российский президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прекращены со стороны Киева в конце 2022 года. РФ готова пойти на данный шаг без каких-либо предварительных условий.

При этом Москва настроена на серьезные переговоры с Украиной, смысл которых заключается в устранении изначальных причин конфликта.

Также он сообщил, что за три дня объявленного прекращения огня в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Киев предпринял пять целенаправленных попыток напасть на госграницу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В результате попыток нападения Украина понесла существенные потери.