Также он сообщил, что за три дня объявленного прекращения огня в честь 80-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне Киев предпринял пять целенаправленных попыток напасть на госграницу России в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. В результате попыток нападения Украина понесла существенные потери.