Прямые переговоры между Москвой и Киевом: что предложил Путин

Владимир Путин добавил, что позиция РФ по временному прекращению огня была всем известна. Она была ясна и западным лидерам. Президент России поблагодарил тех иностранных политиков, которые прикладывают усилия для урегулирования украинского конфликта. Он указал на ожидание сотрудничества Москвы и стран Европы. По мнению Владимира Путина, рано или поздно конструктивный диалог с ЕС будет восстановлен.