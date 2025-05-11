Прямые переговоры между Москвой и Киевом: что предложил Путин

Российский лидер Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с речью перед журналистами. Он сообщил итоги мероприятий, посвященных Дню Победы. Перед выступлением в Кремле президент России провел ряд переговоров с прибывшими в Москву иностранными лидерами. Ночной брифинг начался около 01:40 и продлился примерно до 02:00. В ходе речи Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной.
Местом встречи делегаций вновь назначен Стамбул. Владимир Путин предложил украинской стороне провести переговоры 15 мая. По словам главы государства, представители, которые стремятся к миру, обязательно поддержат инициативу Москвы.
«Наше предложение на столе, решение за украинскими властями и их кураторами», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент России напомнил, что в течение трех прошлых дней действовал объявленный Москвой «режим тишины». Однако Киев не стремился его соблюдать. Боевики ВСУ совершили пять попыток прорыва на курском и белгородском направлениях. По данным Владимира Путина, ВС России смогли отбить атаки. Он отметил, что украинская сторона понесла большие потери. При этом наступление ВСУ не имело никакого военного значения.
Российский лидер также подчеркнул, что Москва не единожды предлагала Украине временные перемирия и долгосрочный мир. При этом Киев систематически нарушал моратории на удары. Это касается, в том числе, второго перемирия, Пасхального.
Владимир Путин добавил, что позиция РФ по временному прекращению огня была всем известна. Она была ясна и западным лидерам. Президент России поблагодарил тех иностранных политиков, которые прикладывают усилия для урегулирования украинского конфликта. Он указал на ожидание сотрудничества Москвы и стран Европы. По мнению Владимира Путина, рано или поздно конструктивный диалог с ЕС будет восстановлен.
Глава государства выразил особую благодарность иностранным лидерам за участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ряд зарубежных представителей посетили Москву в эту памятную дату. Владимир Путин назвал прошедшие с иностранными лидерами переговоры насыщенными.