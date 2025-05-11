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Песков: достижение устойчивого мира на Украине требует серьезного диалога

Представитель Кремля отметил, что власти США демонстрируют готовность к таким переговорам.

Источник: Аргументы и факты

Проведение серьезных переговоров является обязательным условием для достижения устойчивого мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Устойчивый мир может быть достигнут только путем серьезных переговоров», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, рассчитывает ли Москва достичь такого урегулирования через переговоры в Турции. Песков также обратил внимание на то, что власти США сейчас демонстрируют готовность к этому диалогу.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены украинскими властями. Российский отметил, что диалог следует начать незамедлительно. По его словам, соответствующую встречу необходимо провести в Стамбуле 15 мая.