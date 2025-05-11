WSJ: Мерц и фон дер Ляйен обсудили возможную блокировку «Северного потока — 2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры против Российской Федерации, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Киевом. Об этом написало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из Европейского союза.
По данным газеты, введение санкций в отношении трубопровода будет осуществлено отдельно от недавно предложенного пакета антироссийских ограничений. Эта мера будет предпринята в случае, если Россия откажется от перемирия или «нарушит его».
Издание WSJ отметило, что такой шаг потребует поддержки всех стран Евросоюза.
Власти США обсуждают вопрос о снятии санкций с газопровода «Северный поток — 2» и других российских активов в Европе в рамках переговоров по Украине. Об этом сообщило 24 апреля издание Politico.
Авторы материала отмечают, что инициатором отмены санкций является спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, хотя данная инициатива не нашла большого отклика в Белом доме.