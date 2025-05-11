WSJ: Мерц и фон дер Ляйен обсудили возможную блокировку «Северного потока — 2»

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц обсудили возможность блокировки газопровода «Северный поток — 2» в качестве меры против Российской Федерации, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное перемирие с Киевом. Об этом написало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников из Европейского союза.