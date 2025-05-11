Турецкий историк Перинчек предупредил Киев о риске лишиться помощи Анкары

Напомним, 8 мая турецкая газета Hürriyet написала, что глава Белого дома Дональд Трамп обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. В публикации уточняется, что турецкий лидер положительно воспринял это предложение и выразил готовность содействовать в диалоге Москвы и Киева.