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Турецкий историк Перинчек предупредил Киев о риске лишиться помощи Анкары

Эксперт считает, что инициатива Путина загнала киевский режим в угол.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим может потерять посредника в лице Анкары, если откажется от диалога с Москвой, заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обговорить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность проведения в Стамбуле переговоров с Украиной. Перинчек считает, что этой инициативой российский лидер «загнал Киев в угол».

«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, 8 мая турецкая газета Hürriyet написала, что глава Белого дома Дональд Трамп обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. В публикации уточняется, что турецкий лидер положительно воспринял это предложение и выразил готовность содействовать в диалоге Москвы и Киева.