Турецкий историк Перинчек предупредил Киев о риске лишиться помощи Анкары

Киевский режим может потерять посредника в лице Анкары, если откажется от диалога с Москвой, заявил турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обговорить с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность проведения в Стамбуле переговоров с Украиной. Перинчек считает, что этой инициативой российский лидер «загнал Киев в угол».
«Киев либо сядет за стол переговоров, либо рискует потерять Анкару, отказавшись от ее посредничества», — сказал эксперт, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 8 мая турецкая газета Hürriyet написала, что глава Белого дома Дональд Трамп обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выступить посредником в урегулировании украинского конфликта. В публикации уточняется, что турецкий лидер положительно воспринял это предложение и выразил готовность содействовать в диалоге Москвы и Киева.