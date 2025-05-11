«В хамской манере»: Путин подчеркнул, что некоторые лидеры ведут диалог с РФ на языке ультиматумов

Российский лидер Владимир Путин ночью 11 мая выступил перед журналистами в Кремле. Президент РФ обратился к украинскому конфликту. Он заявил, что некоторые мировые лидеры до сих пор пытаются говорить с Москвой на языке ультиматумов.
По словам главы государства, такая манера общения проявляется «прямо в эти дни». Владимир Путин осудил соответствующее поведение.
«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — подытожил российский лидер.
При этом президент РФ поблагодарил всех зарубежных представителей, прикладывающих усилия для урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин сообщил, что Москва ожидает восстановления конструктивных связей с ЕС рано или поздно.