Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В хамской манере»: Путин подчеркнул, что некоторые лидеры ведут диалог с РФ на языке ультиматумов

Путин: некоторые страны пытаются говорить с Россией языком ультиматумов.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин ночью 11 мая выступил перед журналистами в Кремле. Президент РФ обратился к украинскому конфликту. Он заявил, что некоторые мировые лидеры до сих пор пытаются говорить с Москвой на языке ультиматумов.

По словам главы государства, такая манера общения проявляется «прямо в эти дни». Владимир Путин осудил соответствующее поведение.

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — подытожил российский лидер.

При этом президент РФ поблагодарил всех зарубежных представителей, прикладывающих усилия для урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин сообщил, что Москва ожидает восстановления конструктивных связей с ЕС рано или поздно.