Путин: некоторые страны пытаются разговаривать с Россией языком ультиматумов

«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — сказал Владимир Путин. Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы.