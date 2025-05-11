Депутат Рады Дмитрук восхитился обращением Путина

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выразил восхищение по поводу обращения президента России Владимира Путина к СМИ, сравнив его выступление с дзюдо.
«Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело», — отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что такой подход позволяет Москве достигать максимальной эффективности при минимальных усилиях. Дмитрук также отметил, что подобная стратегия демонстрирует умение российской стороны маневрировать в сложных ситуациях и использовать свои ресурсы для достижения поставленных целей.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены украинскими властями.