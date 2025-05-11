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Депутат Рады Дмитрук восхитился обращением Путина

Украинский политик сравнил выступление российского лидера с дзюдо.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выразил восхищение по поводу обращения президента России Владимира Путина к СМИ, сравнив его выступление с дзюдо.

«Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой… Но нет. Потянул, перетянул и повалил, мягко и тяжело», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что такой подход позволяет Москве достигать максимальной эффективности при минимальных усилиях. Дмитрук также отметил, что подобная стратегия демонстрирует умение российской стороны маневрировать в сложных ситуациях и использовать свои ресурсы для достижения поставленных целей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры, которые были приостановлены украинскими властями.