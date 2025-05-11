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В кремлевском пуле предсказали реакцию Зеленского на предложение Путина: «никакие переговоры будут не нужны»

Журналист Смирнов: Зеленский назовет десять причин не ехать на переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский найдет множество причин для отказа от переговоров с Россией. Москва, в свою очередь, сумела «переиграть» Киев в ответ на требования Запада о 30-дневном режиме прекращения огня. Такое мнение выразил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале.

Он считает, что предложение Европы и Украины по перемирию изначально выглядело «полной бессмыслицей». Россия смогла дать достойный ответ. Теперь шаг за нелегитимными украинскими властями. Киев имеет возможность «приехать и договориться».

«Завтра Зеленский назовет десять причин, почему он никуда не поедет, но это уже будут его проблемы. И украинского народа», — предположил Дмитрий Смирнов.

Так, российский лидер Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры 15 мая. Запад и Украина, между тем, договорились, поставив РФ ультиматум, что прекращение огня наступит уже 12 мая.