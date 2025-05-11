Как девочка из блокадного Ленинграда попала в Хабаровск

Одна из них — ребенок войны Нина Медынская. Восьмилетней девочкой ее вывезли из блокадного Ленинграда. До сих пор она хорошо помнит, как пряталась от бомбежек, как голодала и как ехала по Дороге жизни в автобусе, наполненном детьми…
Ждала маму в убежище.
— Я Нина Евгеньевна, — поправляет меня собеседница, когда называю ее Ниной Евелевной.
Это ее отчество по документам. Но обращение Евгеньевна для нее привычнее. Так ее уже много лет зовут родные, друзья и ученики. Поэтому и мы будем звать ее также.
Маленькая изящная женщина выглядит гораздо моложе своих лет. Сложно поверить, что ей уже 90. Она и сама чувствует себя лет на 70, не больше.
— Я родилась в Ленинграде, жила с мамой и отцом. Хорошо помню, как началась война. Мне тогда было семь лет. И война такая жестокая сразу. В августе 1941-го уже бомбили Ленинград. А 8 сентября объявили блокаду. Немцы окружили город со всех сторон. И только с восточной, где выход на Ладожское озеро, было не занятое ими место, — рассказывает Нина Евгеньевна. — В Ленинграде запаслись продовольствием на 15 лет. Но в октябре на склады сбросили бомбы ночью, и все воспламенилось. Горело целый месяц. Люди ходили туда и копали землю, чтобы собрать сахар, крупу. Есть-то было нечего…
Отец маленькой Нины работал на военном заводе. А мама была членом отряда противовоздушной обороны. Когда звучал сигнал тревоги, она отводила дочку в бомбоубежище, а сама уходила. Девочка сидела в холодном и темном подвале, зная, что мать сейчас на дежурстве. Она помогает другим людям найти дорогу к убежищам, проверяет, чтобы все окна были занавешены и ни один лучик света не попал оттуда на улицу. А еще следит за возгораниями.
— Немцы бросали такие фугасные бомбочки небольшие. Они выкидывали их десятками. Те разлетались и сразу загорались, а водой не тушились. Поэтому на каждом чердаке были ящики с песком, чтобы эту бомбу щипцами взять, кинуть туда и песком засыпать. Вот это мамина обязанность была, — вспоминает собеседница. — Потом, когда играл отбой воздушной тревоги, она приходила за мной, и мы возвращались домой. Однажды, возвращаясь, увидели огромную воронку возле дома. Бомба разорвалась. От сотрясения стекла все посыпались, а стены еще стояли.
В доме Нины была красивая голландская печь с изразцами. Но топить ее вскоре стало невозможно. Тогда мама принесла буржуйку, выменяв ее на какие-то вещи. Ее растапливали небольшими щепочками, которые удавалось где-то собрать. Спички закончились быстро. И из старой консервной банки сделали «коптилку», чтобы в доме всегда был огонек.
— За хлебушком мама ходила в магазин неподалеку. В очереди приходилось стоять долго. Люди голодные заранее приходили и занимали ее, чтобы им досталось. Как-то мама, подойдя к продавцу, обнаружила, что у нее в кармане нет хлебных карточек. Может, выронила, а может, пацан какой-нибудь залез в карман, они же дремали, когда стояли там долго, — грустно качает головой собеседница.
В декабре с работы однажды не вернулся отец. Родным принесли записку, где сообщалось о его смерти. Мужчина настолько ослаб, что присев ненадолго отдохнуть, больше не смог встать. Мать от горя заболела и слегла. Умерла она в ночь 31 декабря. Так в тот страшный год девочка потеряла сразу обоих родителей.
Дорога к свободе.
Нину сначала забрала к себе тетя, работавшая в госпитале. После женщина нашла для племянницы детский дом. Так было больше шансов сберечь девочке жизнь.
— Она меня собрала, одела потеплее, постельку мне сложила, все связала и на саночках отвезла в детдом, — говорит Нина Евгеньевна.
Самое яркое воспоминание оттуда — как лежали рядками на топчанах, набитых соломой. Кроватей на всех не хватало, слишком много было детей. Еще помнит, как ходили строем на обед.
— Супчик нам давали такой мутнеющий в солдатской мисочке жестяной. Мы ложкой не пользовались, а пили через край. И кусочек хлеба каждому в ладошку — 125 граммов. Мы зажимали его в кулак, чтобы потом уйти из столовой, закрыться одеялом и помаленечку, по крошечке есть, — признается собеседница.
Так дети жили до тех пор, пока во время одной из бомбежек детский дом не подорвали. Рухнула половина здания. Тех, кто выжил, сначала перевели в другое помещение. А после эвакуировали из Ленинграда.
Той самой Дорогой жизни, что проходила по льду Ладожского озера, темной ночью отправились несколько автобусов. В каждом по двадцать с лишним детей и их воспитатели. Дело шло к весне. Лед был некрепким, к тому же немцы постоянно бомбили. И одна из машин, забуксовав в проталине, провалилась в озеро.
— Мы уже потом об этом узнали, на том берегу. Воспитатели обсуждали, а мы, любопытные дети, как обычно, возле них стояли и слушали, — говорит Нина Евгеньевна. — Потом нас пересадили сначала в товарные вагоны, после уже в пассажирские. На больших остановках кормили. Помню один такой вкуснейший обед, — в этот момент голос моей собеседницы становится мечтательным, словно она вновь вернулась в тот счастливый для голодного ребенка миг. — Остановились, стояли долго, и вдруг в наш вагон заносят большой бак с супом. По всему вагону разошелся такой вкусный запах, по которому мы даже и не скучали, просто забыли уже. Каждому дали большой кусок белого хлеба, большой кусок сыра и миску с супом. Настоящего, наваристого. А воспитательница ходила по рядам и предупреждала: «Не ешьте хлеб и сыр, только суп, иначе будет заворот кишок и умрете». Я сыр сразу подарила кому-то из девчат, сказала, что я его не люблю. Видимо, эту еду не воспринимала еще.
Детей привезли в деревню Кириллово Ярославской области. Там под детский дом отдали двухэтажное здание недавно построенной школы. Большинство классов превратили в спальни. Но и для учебы место оставили. Восьмилетняя Нина пошла в первый класс.
Ура, победа!
Не секрет, что жить в деревне во время войны было чуть легче. Там людей спасало хозяйство. Детдомовцам колхоз тоже помогал. Весной они ходили в поле, собирали там мороженную картошку, которую не добрали осенью, давили ее, поджаривали и ели эти лепешки. Иногда ходили на скотный двор и просили дать кусочек дуранды — спрессованных отходов для кормления животных.
— У меня названная сестренка появилась, Лида. Мы с ней до сих пор дружим, уже 70 с лишним лет. Вместе бегали, просили эту дуранду и грызли, как сухарь. А потом придумали себе еще одно удовольствие. Нам хлеб выдавали не каждый день. Иногда машина не приходила вовремя. Если так случалось, на следующий день нам отдавали оба кусочка. Мы прятали хлеб в наволочки, а потом шли к деревенским и меняли его на молоко. У деревенских ребятишек и такого хлеба не было. И они нам выносили крыночку молочка. Мы кружочком с девчонками встали, договаривались, по сколько глотков каждая делает, и передавали. Вот таким образом себя выкармливали…
Счастливый день, когда по радио объявили, что война закончилась, Нина запомнила на всю жизнь. Она училась тогда в четвертом классе. Учебный год заканчивался, ярко светило солнышко. Дети собирались на занятия. И тут радостная весть.
— Мы кричим: «Ура! Ура!», сумки свои вверх кидаем, оттуда летят учебники, а мы на это не обращаем внимания, прыгаем, скачем. Вот так вот, — улыбается Нина Евгеньевна.
Новая жизнь.
Она окончила семь классов школы. Училась хорошо, даже получила похвальную грамоту. А после надо было осваивать какую-то профессию. Директор детского дома получил распоряжение перевести отличников в другой детдом в Данилове, чтобы они поступили в педучилище, где готовили учителей начальных классов. Туда отправили и Нину.
— Из училища нас выпустили в самостоятельную жизнь. Пошили нам всем пальто и платья шерстяные для работы. И вот такими мы потом приехали по распределению сюда, на Дальний Восток, — Нина Евгеньевна показывает старую фотографию, на которой запечатлены четверо молодых девушек.
Из стен училища вышли 60 выпускниц. Девять из них отправили на Дальний Восток. Когда девушкам дали список районов Хабаровского края и спросили, куда они хотели бы поехать, кто-то просил отправить в места, где «женихов побольше». Нина и ее подружки поинтересовались: «А где растет картошка и зреют помидоры?».
В итоге молоденькая 20-летняя учительница оказалась в поселке Дурмин района имени Лазо Хабаровского края. Первый урок вести было страшно. Ей дали четвертый класс «переростков». Старшему из учеников уже 18 лет, чуть младше ее самой.
— Они сидят, я перед ними веду урок. Надо писать, а они на меня смотрят, глазами следят, куда я пошла. Начинаю нервничать. Подхожу к каждому из них, убеждаю, что нужно писать, учиться надо. Кто подчиняется, а кто и продолжает сидеть, — качает головой педагог. — Потом я уже как-то определилась, стала несколько иначе себя вести.
Позже Нина переехала в Кутузовку. Там встретила своего будущего мужа. Они познакомились на танцах. Он был водителем лесовоза. Тоже приезжий. Его отец и мать потом заботились о невестке, как о дочери. Папа-портной шил ей платья. Мать учила вести хозяйство.
— Она хорошо пекла. И борщи такие вкусные варила. Только жир туда бросала. А я от этого прям страдала. Я его вытаскивала, а она дулась, что не ем, — улыбается Нина Евгеньевна.
Все вместе они переехали в Хабаровск. В семье тогда уже родился сын. Спустя девять лет на свет появилась дочка.
Нина получила и высшее образование — окончила пединститут и стала учителем русского языка и литературы. Преподавала до двухтысячного года. На пенсию ушла, когда ей было уже под 70.
Сейчас скучать Нине Евгеньевне не дают. Часто приглашают в школы города, иногда ребята сами приходят в гости к ней. А еще она занимается спортом, и это не может не восхищать.
— Мне уже тогда 80 лет исполнилось, мне позвонили по телефону, пригласили заниматься в фитнес-клуб. Они находятся недалеко, в паре остановок от моего дома. Я пришла к ним, у них красиво, чисто, много тренажеров стоит. Меня встретили приветливо. Посадили на один тренажер, на другой. Рассказали, как работать. Я прошла весь круг, не устала, мне понравилось, — Нина Евгеньевна находит в альбоме несколько фотографий, сделанных во время занятий, и показывает. — Я ходила сначала каждый день, потом подумала, что это мне тяжело, попробую через день. Попробовала, и мне хорошо.
Несколько дней назад сотрудники следственного комитета заложили в Хабаровске «капсулу времени» с памятными письмами сотрудников, кадетов и ветеранов, в том числе и от Нины Евгеньевны. Распечатать послания в будущее должны через 20 лет — 9 мая 2045 года. Мы пожелали нашей героине, чтобы в этот день она обязательно пришла на церемонию открытия капсулы.
Досье.
Нина Медынская родилась 29 августа 1934 года в Ленинграде. В возрасте восьми лет эвакуирована в детский дом деревни Кириллово Ярославской области. В 1949 году окончила семилетнюю школу с отличием и без вступительных экзаменов была зачислена в Даниловское педагогическое училище. В 1953 году по распределению поехала работать на Дальний Восток.
В 1956 году вышла замуж. Прожила с мужем 62 года, они воспитали двоих детей. Имеет пятерых внуков и семь правнуков.
Награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда», медалью «Ветеран труда», почетным знаком правительства Хабаровского края «Заслуженный ветеран».