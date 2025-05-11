Как девочка из блокадного Ленинграда попала в Хабаровск

— Мы уже потом об этом узнали, на том берегу. Воспитатели обсуждали, а мы, любопытные дети, как обычно, возле них стояли и слушали, — говорит Нина Евгеньевна. — Потом нас пересадили сначала в товарные вагоны, после уже в пассажирские. На больших остановках кормили. Помню один такой вкуснейший обед, — в этот момент голос моей собеседницы становится мечтательным, словно она вновь вернулась в тот счастливый для голодного ребенка миг. — Остановились, стояли долго, и вдруг в наш вагон заносят большой бак с супом. По всему вагону разошелся такой вкусный запах, по которому мы даже и не скучали, просто забыли уже. Каждому дали большой кусок белого хлеба, большой кусок сыра и миску с супом. Настоящего, наваристого. А воспитательница ходила по рядам и предупреждала: «Не ешьте хлеб и сыр, только суп, иначе будет заворот кишок и умрете». Я сыр сразу подарила кому-то из девчат, сказала, что я его не люблю. Видимо, эту еду не воспринимала еще.