Киев был готов на мир, но отверг его в последний момент: как проходили первые переговоры о конце СВО

Первые прямые переговоры между РФ и Украиной прошли в 2022 году.
Украинским властям было предложено восстановить прямые переговоры с Российской Федерацией, которые ранее были прекращены по инициативе Киева. В качестве наиболее подходящего места для возобновления диалога рассматривается Стамбул, а старт переговорного процесса намечен на 15 мая. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе общения с представителями прессы.
Россия и Украина уже в первый раз хотят решить конфликт. Самый первый переговорный процесс начался сразу после 24 февраля 2022 года. Стороны провели ряд очных встреч на территории Белоруссии, а также провели несколько раундов переговоров в формате видеоконференции. В конце марта 2022 года представители обеих стран встретились в Стамбуле. В мае МИД России и администрация президента Украины объявили о приостановке переговорного процесса. Почему они оказались прерваны — подробности в материале URA.RU.
Переговоры между Россией и Украиной.
Первым с инициативой организации диалога между двумя странами выступил глава Беларуси Александр Лукашенко. Россия и Украина официально приступили к первым переговорам 28 февраля 2022 года. Они прошли в три раунда.
Переговоры в Беларуси.
На встречах в Беларуси представители двух стран пытались найти точки соприкосновения для мирного урегулирования конфликтаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
В конце февраля 2022 года прошел первый раунд переговоров между делегациями России и Украины. Российскую сторону представляли Леонид Слуцкий, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, а также посол России в Беларуси Борис Грызлов. Руководителем российской делегации выступил Владимир Мединский. В украинскую делегацию вошли министр обороны Алексей Резников, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта в Беловежской пуще, расположенной в Брестской области Беларуси. По завершении встречи представители Украины отметили, что ожидаемых результатов добиться не удалось. Однако сторонам удалось достичь определенных договоренностей по вопросам, связанным с гуманитарной сферой. Третья встреча состоялась 7 марта. Однако значимых продвижений достигнуто не было. Спустя время переговоры были перенесены в столицу Турции.
Переговоры в Турции.
В Анталье 10 марта прошли переговоры между министрами иностранных дел России и Украины, Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой, при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в качестве посредника. По итогам встречи Дмитрий Кулеба сообщил, что достигнуть соглашения о прекращении огня сторонам не удалось. В свою очередь, Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать переговорный процесс. Мевлют Чавушоглу отметил, что от данной встречи не ожидалось полного урегулирования всех вопросов, однако назвал ее значимым первым шагом.
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Следующие переговоры между представителями России и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. В обсуждении принял участие бизнесмен Роман Абрамович. По завершении встречи украинская сторона выступила с предложением заморозить вопрос о статусе Крыма на 15 лет, а также заключить международное соглашение о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано и ратифицировано всеми государствами-гарантами безопасности Украины. В свою очередь, российская делегация заявила о намерении значительно сократить военную активность на севере Украины. О том, к чему пришли стороны, подробнее — в материале URA.RU.
Срыв переговорного процесса.
После переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле, диалог между сторонами фактически прекратился. Глава МИД России Сергей Лавров 17 мая 2022 года заявил, что Великобритания и Соединенные Штаты оказывают давление на украинских представителей с целью затягивания конфликта и увеличения потерь среди российских военных.
Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский 22 мая сообщил, что решение о приостановке переговорного процесса было принято исключительно по инициативе украинской стороны. Ранее, 5 мая, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Киев не проявляет заинтересованности в мирном урегулировании конфликта.
В сентябре 2022 года Зеленский подписал закон, который исключает возможность ведения переговоров с Путиным. В то же время представители Кремля неоднократно заявляли, что Россия не отказывается от дипломатических методов урегулирования конфликта и сохраняет неизменными свои выдвинутые условия.
Причины срыва.
Позиция России.
Одним из необходимых условий для начала мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине является признание ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей частью Российской Федерации. Об этом в соцсетях сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в июне 2024 года.
В 2022 году был реальный шанс договориться, но Киев отверг данное предложение, заявил МединскийФото: Роман Наумов © URA.RU.
Помимо этого, уже во время первой встречи в Беларуси существовал реальный шанс достичь договоренности и немедленно прекратить боевые действия, если бы украинская сторона проявила достаточную мудрость и готовность к принятию такого решения. Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский 2 декабря 2024 года.
«Была возможность договориться на первой же встрече в Беларуси, сразу. И была возможность тогда же остановить боевые действия, если бы были на этот счет разум и воля украинской стороны», — сказал Мединский. Его слова передает РБК.
Мединский также отметил, что документ, подготовленный Москвой и Киевом в ходе переговорного процесса в 2022 году, был полностью оформлен и передан на рассмотрение руководителям обеих стран. Однако на этом этапе украинская сторона приняла решение выйти из переговоров.
«Осталось несколько штрихов на бумаге. Все, договор почти на 20 страницах с приложениями был распечатан и передан в руки руководителям стран. С нашей стороны основные положения этого договора были акцептованы. Украина от всего отказалась. От всех договоренностей. Вся работа переговорной группы пошла насмарку», — рассказал помощник российского президента.
Позиция Украины.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководивший украинской делегацией на переговорах в Стамбуле, сообщил, что в 2022 году западные государства рекомендовали Украине отказаться от обсуждения с Россией вопроса неопределенных гарантий.
«Они [союзники Украины] фактически посоветовали нам не заниматься эфемерными гарантиями безопасности», — сказал Арахамия. Его слова приводит Time.
Сперва президент Украины Владимир Зеленский даже выражал готовность пойти на уступки в вопросе территорий ради достижения мира. Однако, как отметил Арахамия, западные партнеры отказались предоставить Украине четкие гарантии поддержки в случае нового вооруженного конфликта на ее территории.
Издание Time отмечает, что военные успехи Украины стали дополнительным фактором, приведшим к приостановке переговорного процесса. В то же время союзники призывали Владимира Зеленского использовать благоприятную ситуацию и вернуться к переговорам, опираясь на достигнутые преимущества.
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