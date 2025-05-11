Киев был готов на мир, но отверг его в последний момент: как проходили первые переговоры о конце СВО

Следующие переговоры между представителями России и Украины состоялись в Стамбуле 29 марта. В обсуждении принял участие бизнесмен Роман Абрамович. По завершении встречи украинская сторона выступила с предложением заморозить вопрос о статусе Крыма на 15 лет, а также заключить международное соглашение о гарантиях безопасности, которое должно быть подписано и ратифицировано всеми государствами-гарантами безопасности Украины. В свою очередь, российская делегация заявила о намерении значительно сократить военную активность на севере Украины. О том, к чему пришли стороны, подробнее — в материале URA.RU.