Ушаков назвал простым действием приезд в Стамбул для переговоров

Помощник лидера РФ Юрий Ушаков заявил, что приехать в Стамбул и начать переговоры довольно просто, если Киев хочет этого.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — отметил Юрий Ушаков на видео, которое опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.
Помощник президента России уточнил, что об уровне предстоящих переговоров объявят позднее. Он добавил, что РФ ждет реакцию украинской стороны.
Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, которые приостановили украинские власти. Российский лидер подчеркнул необходимость проведения встреч без предварительных условий. Он предложил приступить к переговорному процессу 15 мая в Стамбуле.