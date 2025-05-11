По словам сенатора, прошедшая в субботу в Киеве встреча лидеров европейских государств завершилась «бессмысленным и нелепым» результатом, что, по его мнению, характерно для всех их инициатив за последние три года. При этом он подчеркнул, что в последние дни центр мировой политики и принятия ключевых решений сместился в Москву.